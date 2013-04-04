Кернес задекларував свої доходи в 2012 році

Харків. 4 квітня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій Кернес у 2012 році задекларував 16 млн 335 тис. 707 грн доходу.

Про це йдеться в декларації мера, опублікованій на сайті Харківської міської ради.

Зокрема, заробітна плата, інші виплати та винагороди Г. Кернеса минулого року становили 132,569 тис. грн. Основну частку доходів мера склали дивіденди та відсотки – 16 млн 203 тис. 138 грн.

У власності, оренді або іншому праві користування Г. Кернеса знаходяться автомобілі Porshe 911 Carrera (2003 року випуску) та Mersedes-Benz S 550 (2009 року випуску).

Сума коштів на рахунках мера в банках та інших фінансових установах трохи перевищує 2,5 млн грн. При цьому у звітному році Г. Кернес вклав у банки та інші фінустанови 6 млн 171 тис. 833 грн.

Номінальна вартість цінних паперів, які у 2012 році належали Г. Кернесу, становить 5 млн 238 тис. 735 грн. Розмір внесків харківського мера до статутних капіталів товариств, підприємств, організацій - майже 180,9 тис. грн.

Водночас, у відповідності до опублікованої декларації, у власності, оренді чи на іншому праві користування Г. Кернеса немає ані земельної ділянки, ані житлового будинку, ані квартири, ані гаража, ані садового будинку, ані іншого нерухомого майна.

Г. Кернес також не повідомляє в декларації ніяких відомостей про членів своєї сім’ї та про майно, що їм належить.