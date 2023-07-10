Вулицями міста можна було "плавати".

В понеділок, 10 липня, Харків, як і українську столицю, накрили рясні дощі. Внаслідок негоди в місті повалено чимало дерев, повідомляють "Суспільне Харків" та місцеві Telegram-канали.

Близько 17-ї години Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 10 липня по Харкову та та області очікуються грози. Було оголошено І рівень небезпечності, "жовтий".

Наслідки негоди не забарилися. Відомо, що внаслідок падіння дерев під час зливи, яка почалася ввечері, в місті було пошкоджено щонайменше три машини.

Речник рятувальників області Євген Василенко повідомив, що підрозділи ДСНС виїжджали на виклики двічі – через пошкодження автівок і через падіння дерев на трамвайні колії. Обидва виклики – з проспекту Перемоги.

В соцмережах поширюються відео, на яких можна побачити значне підтоплення вулиць Харкова та значну кількість дерев, що впали.

Погода в Харкові - останні новини

8-9 липня Харків та область накривали грози та зливи. Пориви шквального вітру пошкодили електромережу, на ранок неділі 15 населених пунктів Харківщини були знеструмлені через негоду.

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