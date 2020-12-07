Наближається потепління: цього тижня Україну заллє дощами, температура підвищиться до +12° (карта)

Холоди відступлять і до кінця тижня в країні буде стійкий "плюс".

Цього тижня Україну накриють дощі / Фото УНІАН

Цього тижня в Україні почнеться поступове потепління, і до неділі абсолютно у всіх областях вдень очікується плюсова температура. У четвер почнеться мокрий сніг і до кінця тижня Україну заллє дощами. Температурний максимум цього тижня буде в Криму - тут температура досягне позначки в +12°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Так, у понеділок, 7 грудня, в Україні очікується сонячна морозна погода. У більшості областей вигляне сонце, сніг очікується тільки на Одещині.

Прогноз погоди в Україні на 7 грудня / фото УНІАН

У вівторок температура продовжить падати. Найхолодніше буде на Київщині - вдень очікується до -4°. Без опадів. Сонце продовжить періодично визирати з-за хмар.

Прогноз погоди в Україні на 8 грудня / фото УНІАН

У середу в Україні трохи потеплішає. Температурний максимум буде досягнутий в Криму, там температура підніметься до +10°. У західних і південних областях температура також піде у плюсові значення.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото УНІАН

У четвер Україну накриє дощами та мокрим снігом, на Одещині та Тернопільщині очікуються зливи. Сухо буде тільки на сході нашої країни. Потепління продовжиться: незначний денний "мінус" збережеться тільки в північних регіонах.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото УНІАН

У п'ятницю дощі почнуть відступати і залишаться тільки в західній частині України, а також на Чернігівщині та Одещині. У Хмельницькій області потеплішає до +7°.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото УНІАН

У суботу Україну затягне хмарами і практично у всіх містах пройдуть дощі зі снігом. Пощастить тільки південно-східному регіону - там без опадів і час від часу буде показуватися сонце.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото УНІАН

У неділю хмарно і дощитиме по всій країні. Середня температура по Україні становитиме +5°.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото УНІАН

Народний прогноз

7 грудня — Катерини Колись у цей день було велике гуляння - відкриття візництва: на Катерину починали їздити на санях: “Катеринин день прийшов — катання привів”. За старих часів помічали: “З Катерин зима дійме як не києм, то палицею, як не голодом, то холодом”. Катерина вважалася покровителькою наречених. Сподіваючись на допомогу святої Катерини, жінки просять її про щасливий шлюб, злагоду в сім’ї. Залишатись допізна на гулянні цього вечора дівчатам не можна, бо треба йти додому, аби не прогнівити Долю. У цей день, як і в день Св. Андрія, дівчата ворожать на своїх суджених. А роблять це так: зрізають гілочку вишні (так, щоб ніхто не бачив) і ставлять її у воду або в горщик із землею. Якщо вона розцвітає до Різдва, це обіцяє дівчині шлюб у наступному році. Дехто в такий же спосіб ворожить про здоров’я або важливу подію. Досить цікавими є інше ворожіння на день Катерини. Після вечері треба вийти на вулицю і, якомога ближче підійти до вікон найближчої оселі, аби почути про що розмовляють господарі, і вже за характером розмови визначити свою долю. Як на Катерини холодно, то буде голодно. Катерина по воді, то Різдво по льоді. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.

8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. Цього дня зима клин клином вибиває. У Климентіїв день мороз насипав білих троянд (снігу). А от якщо півні рано заспівали в цей день — бути швидкій відлизі. На Климента боялися побачити у селі польових мишей — буде дуже холодна зима.

9 грудня — Юрія Холодного. У цей день в період кріпосного права селяни могли перейти від одного пана до іншого. У 1649 році цю можливість скасували. Тоді й народилася в російського народу приказка: “Ось тобі, бабусю, і Юріїв день!” Сільські жителі казали, що на Юрія Зимового “ведмідь у барлозі міцно засинає, а вовки тиснуться ближче до сільським задвірках”. На Юрія ходять слухати воду в колодязях: коли тихо, не хвилюється — зима буде теплою, почуються звуки — чекай сильних заметілей. Якщо до осіннього Юрія випаде багато снігу, то на весняного (6 травня) буде трава

10 грудня — день Преподобного Романа. З цього дня на нерест ішли налим, сиг і ряпушка. Мисливці ж кажуть, що до 10-го грудня лосі скидають старі роги.

11 грудня вшановується пам’ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий — на холодне літо. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень — не затримається. У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях: якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися.

12 грудня — Парамона. Ранок красний (сонце сходить червоно) — бути грудню ясним,сніг на Парамона — бути заметілям до Миколиного дня. Якщо вода на річці тиха — на рівну зиму, шумовита — на завірюхи. З Парамона земля кам'яніє, річка холоне. Якщо зійшла зоря багряна — чекай великих вітрів.

13 грудня — Андрія. Повторно слухають воду: тиха вода — хороша зима, шумна — тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна. Коли на Андрія холодно і ясно — добра прикмета, а коли тепло — погана. Якщо вдень ішов сніг, то бути хурделицям цілий тиждень. Як ще до цього дня сніг не випав — зима буде теплою, а як з’явився — довгою і холодною. Хоча Андрій — християнський святий, обряди й традиції цього дня сягають ще язичницьких часів. З усіх свят день Андрія Первозванного є одним із найтаємничніших, цього дня відбуваються заклинання й угадування майбутнього, ритуали з калитою та інші ворожіння. Андрієва ніч допомагає незаміжнім дівчатам пізнати свою долю: чи доведеться ще рік дівувати, чи на щасливицю чекає вдале заміжжя. Ворожити слід у ніч перед святом.

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