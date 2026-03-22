Беріть вихідний: синоптикиня назвала найтепліший день на наступному тижні

Ночі все ж очікуються досить прохолодні.

Найближчими днями у більшості областей України очікується тепла, суха та сонячна погода, а найкращим та найтеплішим днем буде четвер, 26 березня. Таким прогнозом поділилася відома синоптикиня Наталка Діденко.

"Із найближчого тижневого найкращим, найтеплішим днем попередньо обіцяє бути четвер, +12...+18 градусів! Беріть вихідний", - закликає вона

У понеділок, 23 березня у більшості областей України буде сухо та тепло, денна температура повітря становитиме +10… +14 градусів, на півдні місцями прогріється до +16, на північному сході трохи прохолодніше, +8…+12 градусів.

Вітер буде східних напрямків, помірний.

Водночас синоптикиня попереджає: теплі речі ще знадобляться адже ночі ще досить прохолодні. Зокрема, найближчої ночі передбачається від 3 морозу до 4 тепла.

У Києві 23-го березня очікується гарна весняна погода, без опадів. Повітря прогріється максимально до +10 градусів.

Як прогнозує синоптик Віталій Постригань, з 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть зумовити опади у різних фазах, у тому числі і мокрий сніг.

Водночас синоптикиня Діденко прогнозувала, що з 23 березня в Україну прийде відчутне потепління.

