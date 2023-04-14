Тимчасову переправу до Іванкова затопило, об’їзд села здійснюється через Кухарі.

В Іванкові Київської області після прориву дамби затопило тимчасову переправу. Ситуація залишається напруженою. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту", - повідомив він.

Він зазначив, що наразі об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі.

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"Закликаємо громадян бути обережними. Поліція забезпечує правопорядок та допомагає громадянам подолати наслідки стихійного лиха", - резюмував Нєбитов.

Весняне водопілля - у Києві та області оголошена небезпека затоплення

Як повідомляв Погода УНІАН, у столиці та трьох районах Київщини очікується затоплення територій. За даними КМДА, у Києві внаслідок опадів існує ризик підтоплень окремих територій приватної та садово-дачної забудови у чотирьох районах. Оголошено ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.

Складна ситуація й у Чернігівській області. За даними ДСНС, у зв'язку з паводками відсутнє транспортне сполучення з деякими населеними пунктами. Фіксується затоплення заплав і окремих ділянок, зокрема, у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському та Ніжинському районах Чернігівської області.

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