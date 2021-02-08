Сьогодні в Києві очікується сильний снігопад, температура вдень впаде до -8°
Киян чекає морозна і сніжна погода.
У понеділок, 8 лютого, в Києві вдень похолодає до -8°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -9°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -8°.
Весь день спостерігатиметься хмарність і сильний снігопад.
Швидкість вітру вдень складе 3,9 м/с.
Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 8 лютого
У цей день сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.
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Вологість:65 %
Тиск:761 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів:3 %
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