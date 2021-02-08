Сьогодні в Києві очікується сильний снігопад, температура вдень впаде до -8°

Киян чекає морозна і сніжна погода.

Київ замете снігом / фото УНІАН (Борис Корпусенко)

У понеділок, 8 лютого, в Києві вдень похолодає до -8°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -9°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -8°.

Весь день спостерігатиметься хмарність і сильний снігопад.

Швидкість вітру вдень складе 3,9 м/с.

Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 8 лютого

У цей день сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.

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