Сьогодні в Києві очікується сильний снігопад, температура вдень впаде до -8°

08:30, 8 лютого 2021
111

Киян чекає морозна і сніжна погода.

Київ замете снігом / фото УНІАН (Борис Корпусенко)
Київ замете снігом / фото УНІАН (Борис Корпусенко)

У понеділок, 8 лютого, в Києві вдень похолодає до -8°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Вдарить мороз і замете снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -9°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -8°.

Весь день спостерігатиметься хмарність і сильний снігопад.

Швидкість вітру вдень складе 3,9 м/с.

Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 8 лютого

У цей день сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаснігзимаснігопадпрогноз погодисніг в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Києвіпрогноз погоди в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-4°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
65 %
761 мм
3.6 м/с
3 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся