У Китаї через снігопад оголосили помаранчевий рівень погодної небезпеки (відео)
Всі рейси в місцевих аеропортах скасовані.
Через снігопад на північному сході Китаю оголосили помаранчевий рівень погодної небезпеки
У китайській провінції Хейлунцзян оголосили передостанній – помаранчевий – рівень погодної небезпеки через снігопад.
Американський штат Невада потерпає від масштабних лісових пожеж (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що всі рейси в місцевих аеропортах скасовані, а комунальники розчищають дороги та залізничне полотно.
«Їм на допомогу відрядили військових. Мешканців регіону просять не виходити з дому без потреби. Прогноз погоди поки що не тішить: до морозу та снігу може додатися й дощ», - говориться у сюжеті.
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