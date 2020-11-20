У Китаї через снігопад оголосили помаранчевий рівень погодної небезпеки (відео)

04:20, 20 листопада 2020
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Всі рейси в місцевих аеропортах скасовані.

У китайській провінції Хейлунцзян оголосили передостанній – помаранчевий – рівень погодної небезпеки через снігопад.

Американський штат Невада потерпає від масштабних лісових пожеж (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що всі рейси в місцевих аеропортах скасовані, а комунальники розчищають дороги та залізничне полотно.

«Їм на допомогу відрядили військових. Мешканців регіону просять не виходити з дому без потреби. Прогноз погоди поки що не тішить: до морозу та снігу може додатися й дощ», - говориться у сюжеті.

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Автор: УНІАН

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Теги: погодаКитайснігопад
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