Під час буйства стихії блискавка вдарила в будівлю Великої мечеті.

У священному місті Мекка (захід Саудівської Аравії) пронісся сильний шторм: місцевих паломників збивало з ніг через потужність стихії.

Пориви вітру досягали до 80 кілометрів на годину, оцінив представник Національного метеорологічного центру (NCM) Хусейн аль-Кахтані 23 серпня. У зв'язку з екстремальними погодними умовами в місті оголосили "червоний рівень" небезпеки, пише Republic World.

Відповідні рекомендації місцевій влади оголосили в NCM. За даними ЗМІ, стихія накрила паломників біля Великої мечеті - там люди якраз готувалися до молитви.

Окрім вимушеного "польоту" людей, шторм розносив вулицями важкі металеві конструкції. Також був зафіксований яскравий удар блискавки, який припав на священну мечеть в Мецці.

Чотирьом областям України загрожує небезпечна погода

Нагадаємо, небезпечні погодні умови також загрожують чотирьом областям України. Український гідрометцентр оголосив I рівень небезпеки (Жовтий) для Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областях на 23 серпня у зв'язку з сильними грозами.

При цьому по інших регіонах країни народний синоптик Наталія Діденко обіцяла гарну погоду з температурою вдень близько +30°.

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