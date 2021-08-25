На Курилах зафіксовано викид попелу вулкана Ебеко, попіл піднявся майже на 4 кілометри вгору.

На Далекому Сході в Росії почалося виверження вулкана Ебеко.

Як повідомляє місцеве видання sakhalin.info, від активності вулкана в Північно-Курильську тряслися будинки.

"Це був прямо вибух такий, що аж у квартирах вікна задеренчали й стіни здригнулися. Одна людина навіть подумала, що в його будинок машина врізалася. Вулкан п'ять років димить, але такого жодного разу не було. Після цього звуку стовп попелу піднявся високо в небо й пішов у бік океану",- розповів один з місцевих жителів.

Як повідомляється, від вибуху навіть увігнулися вікна на балконах.

За даними ЗМІ, стовп попелу піднявся майже на 4 кілометри, встановлено помаранчевий код небезпеки для авіації

За даними місцевих рятувальників, на вулкані Ебеко стався попеловий викид. Шлейф поширився в південному напрямку на відстань до 10 км.

Нагадаємо, раніше на Алясці зафіксували рідкісне явище: масове виверження вулканів. Тоді одночасно почали вивергатися три вулкани. Фахівці кажуть, що нині вулкани не становлять загрози для прилеглих населених пунктів або повітряних перельотів.

Останній раз подібне масове виверження спостерігалося понад сім років тому.

Автор: Катерина Лиманська