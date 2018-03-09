Українські та польські інтелектуали виступили проти конфронтації між Варшавою та Києвом

Інтелектуали закликали українських та польських можновладців повернутися до політики, що спирається на справжній діалог, а не на диктат однієї зі сторін.

57 інтелектуалів з України та Польщі закликали представників влади у відносинах між обома країнами повернутися до політики, що спирається на справжній діалог, а не на диктат однієї зі сторін.

Читайте такожУкраїнці Польщі заявили, що Варшава замовчує злочини Армії КрайовоїПро це йдеться у їхньому спільному зверненні, оприлюдненому на сайті "Еспресо.TV".

Інтелектуали висловили протест проти продовження конфронтаційної політики та її ескалації у відносинах між Польщею та Україною. За їхніми словами, ця політика нищить зусилля й доробок кількох поколінь поляків та українців, що сприяли діалогу, співпраці та дружбі між країнами.

«Маємо за собою важку історію, але, попри це, вдалося нам утвердити нове партнерство, нову якість нашої близькості! Вдалося передусім тому, що обидва суспільства за підтримки Костела й Церкви, а також політиків розпочали діалог, що будується на основі стандартів, прийнятих у Західній Європі після 1945 року. Тобто ми шукали те, що зближує і єднає народи, а не те, що ділить їх; шукали виходу з історичної пастки шляхом далекої від політизації праці істориків та освіти», - сказано у зверненні.

Інтелектуали закликали українських та польських представників влади повернутися до політики, що спирається на справжній діалог, а не на диктат однієї зі сторін.

«Досвід наших народів, винесений з попередніх століть, засвідчує: кожна конфронтація між поляками та українцями, часто інспірована Росією, призводить до нашої спільної поразки! Нинішній Європі загрожує зіткнення національних егоїзмів, а передусім російський імперіалізм. У цих умовах нам, полякам та українцям, легше буде протидіяти цій загрозі разом! А також разом будувати Європу ХХІ століття!», - наголошується у документі.

Звернення підписали письменники, історики, громадські діячі, журналісти та науковці: від України – 29, від Польщі 28 осіб. З української сторони заяву підтримали, зокрема, перекладач Юрій Андрухович, редактор незалежного культурологічного часопису "Ї" Тарас Возняк, Історик Ярослав Грицак, член Ініціативної групи "Перше грудня" Євген Захаров, журналіст Вахтанг Кіпіані, літератор Андрій Любка, письменниця Оксана Забужко та ін.

Нагадаємо,загострення в українсько-польських стосунках сталося на тлі прийняття в Польщі закону про Інститут національної пам’яті, який в ЗМІ назвали законом про заборону «бандеризму». Він передбачає кримінальну відповідальність за «заперечення злочинів українських націоналістів».

Раніше польські урядовці неодноразово дорікали українській стороні через її бачення історичних обставин першої половини ХХ століття, зокрема - вшанування очільника ОУН Степана Бандери як одного з борців за незалежність країни.