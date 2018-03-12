Луценко не виключає притягнення Бойка до кримінальної відповідальності

Якщо слідство доведе, що депутат отримав вигоду від оборудок з буровими установками, то він також буде притягнутий до відповідальності.

Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключає притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, керівника фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді України Юрія Бойка.

Про це генпрокурор заявив журналістам під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чому у слідства по так званих "вишках Бойка" немає претензій до самого депутата.

Читайте такожСправа "вишок Бойка": ГПУ не знайшла доказів причетності Бойка"Ми наразі знаємо трошки більше десятка рахунків, на які згідно з нашими даними були перераховані кошти, розкрадені в аферах з нафтовидобувними установками. На цей момент ми хочемо отримати арешт цих рахунків, рух коштів з цих рахунків. У січні ми поставили завдання нашій службі фінансового моніторингу відслідкувати рух цих коштів. Як тільки ми побачимо, що кошти знаходяться на рахунках, підконтрольних депутату, про якого ви згадуєте, або людей, які є пов'язаними з ним особами, ми безумовно звернемося до Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності і цього нового, ймовірно встановленого фігуранта", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 2014 року, Генпрокуратура веде слідство за фактом можливого заволодіння службовими особами "Чорноморнафтогазу" державними коштами в сумі 400 млн дол. у ході закупівлі за завищеною вартістю вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря.

За даними слідства, в 2011 році при проведенні закупівель самопідйомних плавучих бурових установок менеджерами «Чорноморнафтогазу», «Нафтогазу» були допущені грубі порушення тендерних процедур. "Чорноморнафтогаз" придбав дві бурові платформи за 400 і 398 млн дол., тоді як їх ринкова вартість, за даними ГПУ, становила 210 і 179 млн дол. відповідно. Закуплені бурові платформи називають "вишками Бойка" на честь тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка.

У рамках кримінальної справи в грудні 2015 року ці вишки були заарештовані рішенням Печерського райсуду Києва, але на сьогодні вони перебувають під контролем влади РФ, яка анексувала Крим навесні 2014 року.