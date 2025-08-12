Зазвичай такі копії iPhone коштують у районі $100 і на них досить великий попит.

Анонс наступного покоління айфонів очікується лише на початку вересня, але вже зараз, у Китаї, щосили продаються копії неанонсованих смартфонів на основі численних витоків дизайну.

Інсайдер Сонні Діксон поділився у себе в Х фото китайської копії iPhone 17 Pro. Смартфон працює на базі Android з оболонкою, яка більше імітує iOS 18 (торішню версію), ніж iOS 26, що лише готується до виходу.

Видає підробку несиметрична рамка навколо дисплея і помітно широке "підборіддя". До того ж, судячи з усього, замість AMOLED встановлена IPS-панель. При цьому, як зазначив Діксон, оформлення задньої панелі, включно з блоком камер, виконано напрочуд точно і майже повністю відповідає рендерам iPhone 17 Pro.

Відео дня

Китайці навіть настільки заморочилися питанням, що створили для підробки спеціальну фірмову упаковку. При цьому, що саме ховається всередині такого "айфона", невідомо. Зазвичай такі копії iPhone коштують до $100 і на них досить великий попит.

Що стосується справжнього iPhone 17 Pro, очікується, що він, як і 17 Pro Max, отримає одразу декілька важливих нововведень щодо камери. Так, роздільна здатність селфі-камери збільшиться з 12 до 24 Мп, а перископічного модуля – з 12 до 48 Мп. Також Apple додасть новий додаток "Камера" і поставить ще одну кнопку для управління камерою.

Базова модель iPhone 17 буде виділятися 6,3-дюймовим екраном з частотою 120 Гц і новим фіолетовим забарвленням. А iPhone 17 Air похвалиться рекордно тонким корпусом.

Вас також можуть зацікавити новини: