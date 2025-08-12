Росія покладає великі надії на саміт Трампа і Путіна: у WSJ розкрили справжні мотиви

Журналісти пишуть, що коли йдеться про війну в Україні, мало що вказує на намір Путіна піти на значущий компроміс.

У Росії високі очікування напередодні запланованого на п'ятницю саміту російського лідера Володимира Путіна і президента Дональда Трампа. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що Москва бачить можливість для перезавантаження відносин із Вашингтоном: офіційні особи Кремля натякають на потенційні угоди зі США щодо інфраструктури та енергетики в Арктиці та за її межами.

"Хоча українське питання було оголошено головним пунктом порядку денного, на Алясці порушать набагато важливіші глобальні проблеми, включно з амбітними планами економічного та інфраструктурного співробітництва в Арктиці, - заявив високопоставлений російський депутат Сергій Гаврилов.

Олександр Яковенко, колишній посол, який очолював російську Академію прикордонної служби, написав, що "врегулювання війни в Україні, яку Захід давно програв, стало другорядним питанням у відносинах між Сполученими Штатами і Росією - не більше ніж перешкодою до нормалізації, яку ми повинні подолати разом".

Журналісти пишуть, що коли йдеться про війну в Україні, мало що вказує на намір Путіна піти на значущий компроміс. Пропозиція російського президента - це припинення вогню за умови, що Київ погодиться відмовитися від територій, включно з великими містами, які російські війська не змогли захопити.

Західні дипломати і російські аналітики стверджують, що Путін вважає, що перемагає на полі бою, і що його первісна мета - замінити президента України Володимира Зеленського на маріонетковий режим у Києві - може нарешті стати досяжною тепер, коли Вашингтон припинив платити за українську зброю. Російський політолог Аббас Галлямов, колишній спічрайтер Путіна, який нині живе за кордоном і критикує Кремль, прогнозує:

"Щоб уникнути зіткнення з Трампом, він може піти на другорядні поступки, але війну не припинить. Ідеальним сценарієм для Путіна було б відокремити питання відносин з Америкою від українського питання, сподіваючись, що інші політичні та економічні питання зроблять Україну малоцікавою для Трампа".

На думку журналістів, сам факт зустрічі з Трампом уже є перемогою Путіна, допомагаючи відновити міжнародний авторитет людини, до якої багато країн Заходу ставляться як до ізгоя, і якій Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт за звинуваченням у воєнних злочинах.

"Він може сказати: "Послухайте, ви намагалися мене ізолювати, але я зустрічаюся з американським президентом, тоді як вам, європейцям, доводиться повзати на колінах і називати його "татком"", - сказав Сергій Радченко, історик холодної війни з Університету Джонса Гопкінса.

Зазначається, що Трамп допустив закінчення встановленого ним самим крайнього терміну введення санкцій проти Росії перед самітом. Європейські дипломати побоюються, що цей крок стане для Росії сигналом про те, що США не чинитимуть на Кремль серйозного додаткового тиску, хай би що трапилося з Україною. Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Євразійського центру Карнегі та колишня радниця Центробанку Росії, заявила:

"Путін абсолютно переконаний, як йому продовжують говорити в Генштабі, що якщо трохи посилити натиск, український фронт завалиться".

За її словами, це не означає, що Росія буде проти паузи на своїх умовах, наприклад, припинення поставок зброї в Україну, яка полегшила б їй наступний раунд наступу.

На думку деяких московських аналітиків, однією з можливих поступок на Алясці могла б стати пропозиція Путіна про обмежене припинення вогню в повітрі, поклавши край ракетним обстрілам. Такий крок був би в інтересах Росії, оскільки атаки українських безпілотників великої дальності завдали значної шкоди російським нафтопереробним заводам і військовій промисловості, а також порушили роботу російської цивільної авіації.

Зазначається, що повітряні атаки можуть поновитися, щойно Росія накопичить достатню кількість ракет і безпілотників та усуне збитки.

При цьому загальний наступ Росії за останні два роки становить менше 1% території України. Стратегічних проривів досягнуто не було, а широко розрекламований російський наступ на початку цього року на північну Сумську область провалився з великими втратами.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним,однак будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Він деталізував, що на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями.

