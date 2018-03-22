Луценко про справу Савченко: жодного військового заколоту в Україні не було

Генпрокурор також назвав боєприпаси, які було завезено до України Савченко і Рубаном.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголошує, що жодного військового заколоту в Україні не було, а була спроба двох осіб діяти на користь Росії та бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в парламенті під час розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Надії Савченко.

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Так, на запитання, чи йдеться у справі проти Савченко про військовий переворот, Луценко відповів: «Жодного військового заколоту в Україні не було, була спроба двох осіб діяти на користь Російської Федерації як країни-агресора та терористичної організації «ДНР», з лідером якої народний депутат Савченко безпосередньо проводила переговори, про що повідомляла вам, прямо тут в залі, з відео»

Він нагадав, що на відео, продемонстрованому у ВР, звучала фраза «Хлопці просять — змінюйте владу». «Тут, у Києві змінюйте владу. Хлопці дали бойові гранати і міномети для того, щоб валити тут владу. Не там Захарченка підірвати, поки за столом з ним сиділи, а тут — українську владу знищити», - наголосив Луценко.

Він також назвав боєприпаси, які було привезено учасниками справи, зокрема, це кулемет «Утьос», гвинтівка «Топаз», яку виробляють лише у «ДНР». «Все це мало створити, як казав Рубан, хаос на вулицях: чим більше крові, тим краще», - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада України дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Під час представлення подання Луценко продемонстрував народним депутатам відео, на якому особи, схожі на депутата Савченко та керівника ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, обговорюють план вчинення теракту у ВР.

У ГПУ інкримінують Савченко вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.