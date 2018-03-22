Антикорупційний суд реально запрацює через рік - Холодницький

На думку голови САП Назара Холодницького, процес створення такої інстанції займе час.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що антикорупційний суд, після ухвалення необхідного законодавства, зможе реально запрацювати з лютого-березня 2019 року.

Таку думку він висловив у четверг в Брюсселі в Європейському парламенті під час конференції, присвяченій стану боротьби з корупцією, передає власний кореспондент УНІАН.

Він аргументував свою думку тим, що, виходячи з останніх заяв, які лунають у Верховній Раді України, закон може бути ухвалений до кінця травня. «Будемо сподіватися, що до кінця травня цей закон буде ухвалений, враховуючи ту кількість поправок до другого читання. За попередніми даними, які я чув, це до 2 тисяч поправок. Знову ж таки, питання не в тому, коли закон буде проголосований. Мені, як прокурору, важливо, щоб цей суд запрацював, щоб не просто був виписаний в законі, а щоб він запрацював», - сказав Холодницький.

Читайте такожХолодницький переконаний, що Антикорупційний суд в Україні цього року не запрацює

Керівник САП пояснив, що після «створення на папері починається рутинна робота з матеріального забезпечення цього суду – приміщення, фінанси, якісний відбір суддів».

На переконання Холодницького, в цей суд повинні прийти «працювати найкращі з найкращих, люди, які будуть готові до викликів».

В якості ілюстрації складності набору необхідних кандидатів, він розповів, що під час останнього конкурсу до САП з 350 чоловік на 7 вакансій було обрано лише 4. «Навіть ті 7 вакансій ми не змогли заповнити. Уявіть, який буде конкурс в цей суд, і скільки часу він зможе зайняти. Тому я щиро сподіваюся, що до кінця 2018 року ми зможемо його створити реально, а не на папері, і щиро сподіваюся та тверезо оцінюю можливості своєї країни та можливості створення цього суду, що реально він почне розглядати справи, наголошую - реально, лютий-березень 2019 року», - наголосив керівник САП.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону "Про Вищий антикорупційний суд" (№7440), внесений президентом.

Голова ВР Андрій Парубій не виключає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд у першій-другій декаді квітня.

Законопроектом Вищий антикорупційний суд визначається як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України.

У законопроекті пропонується покласти на Вищий антикорупційний суд розгляд кримінальних проваджень як стосовно корупційних злочинів, які визначені корупційними Кримінальним кодексом України (а саме злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 КК), так і стосовно інших, пов'язаних та об'єднаних із ними в одне кримінальне провадження.

Законопроектом пропонується встановити, що Вищому антикорупційному суду будуть підсудні корупційні та пов’язані із корупцією злочини, якщо розмір предмета злочину (предметів злочинів) або завданої ним (ними) шкоди у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на час вчинення злочину (злочинів). При цьому також передбачається встановити, що інші суди не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, які віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду. Винятки становитимуть провадження щодо корупційних злочинів, вчинених суддями або працівниками Вищого антикорупційного суду.