Геращенко пояснила, навіщо потрібен статус політв'язнів у Росії та заручників в "ЛДНР"

За словами Ірини Геращенко, визначення статусу політв'язнів у Росії та заручників в ОРДЛО посилить їхній соціальний захист і позицію в міжнародних судах.

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко наголошує на важливості ухвалення закону № 8205 "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручників або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенко, ідея про визначення статусу незаконно утримуваних українців на тимчасово окупованих територіях та в Росії дискутувалася давно.

Днями у ВР було зареєстровано відповідний законопроект, "до співаторства долучилися представники Комітету прав людини і захисту ветеранів, також профільне Міністерство ТОТ, колишні заручники", - повідомила вона.

Як зауважила Геращенко, термінологія законопроекту враховує українське законодавство і міжнародні конвенції, під його дію мають потрапити усі ті, хто незаконно утримувався в тюрмах ОРДЛО та Росії через російську військову агресію, що розпочалася з 20 лютого 2014 року.

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Також вона додала, що законопроект визначає правовий статус незаконно утримуваних українців і надає певні соціальні гарантії, зокрема разову грошову виплату, яку має визначати Кабінет міністрів після їхнього звільнення.

"При цьому дезертири, інші особи, хто співпрацював з окупаційним режимом (якщо це встановлено спеціальними службами, військовою прокуратурою), не матимуть права на отримання соціальної разової виплати та інші соціальні гарантії", - наголосила Геращенко.

Вона підкреслила, що з ухваленням цього закону держава посилить правовий захист заручників, допомогу в підготовці позовів для притягнення причетних до катувань і незаконних утримань.

Також проектом пропонується ще раз законодавчо зафіксувати, що протягом перебування в полоні військовослужбовцям нараховується зарплата. Геращенко відзначила, що ця норма працює і зараз, але буває багато скарг від родин заручників на бюрократичні перепони.

"Якщо чесно, певні норми законопроекту здаються мені менш реалістичними, як то соціальне житло, але на цьому наполягали інші автори законопроекту, як то шановний Юрій Шухевич. Бо ці норми потребують значних видатків з бюджету, яких немає. Тому впевнена, до другого читання законопроект буде допрацьовано й позбавлено певного популізму", - додала вона.

Водночас, за словами Геращенко, законопроект посилить соціальний захист заручників і дасть українській стороні нові можливості для підготовки позовів у міжнародні суди.

Як відомо, законопроект № 8205 був зареєстрований у Верховній Раді 27 березня.

Законопроект розроблений Комітетом ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Серед авторів - Геращенко, народний депутат від "БПП" Ірина Луценко, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "БПП" Рефат Чубаров.