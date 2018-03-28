Посол Великобританії побачила в е-деклараціях активістів перешкоду для реформ в Україні

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф вважає, що зобов’язання подавати електронні декларації про майновий стан громадськими активістами в Україні створює перешкоди на шляху подальшого впровадження реформ в країні.

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Про це британський дипломат написала у мікроблозі Twitter. Вона наголосила, що європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Ган сьогодні зробив важливу заяву щодо електронного декларування. «Україна досягла значного прогресу впродовж останніх років. Важливо не створювати перешкод і не підривати прогрес, якого було досягнуто», - наголосила Гоф.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Ган заявив, що Верховна Рада має якнайшвидше зняти зобов’язання про подання електронних декларацій з громадських активістів, бо поширення цієї вимоги на громадських активістів суперечить європейським прагненням України.

«1 квітня збігає строк подання громадськими активістами декларацій про майновий стан. Українська влада не виконала взятого нею зобов’язання. Неспроможність відмінити поширення вимоги, встановленої для державних службовців, на представників громадянського суспільства не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів, у тому числі ЄС (зокрема в контексті моніторингу продовження виконання Україною виконання зобов’язань у рамках процесу лібералізації візового режиму), Венеціанською комісією та ОБСЄ/БДІПЛ», - зазначив Ган.

У відповідь президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду зняти з громадських активістів зобов’язання про подання електронних декларацій.

У свою чергу голова Верховної Ради України Андрій Парубій запропонував ухвалити рішення про зняття зобов’язання про подання електронних декларацій громадськими активістами 3 квітня, незважаючи на те, що 1 квітня збігає строк подання громадськими активістами декларацій про майновий стан.