Amnesty International: Обидві сторони конфлікту на Донбасі винні в загибелі цивільних

Вбивство школяра та 18-річного хлопця під час обстрілу 5 листопада в Донецьку, що на сході України, тільки підкреслює усталену практику невибіркових атак, які можуть бути воєнними злочинами, заявила сьогодні міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

"Як українські урядові, так і сепаратистські сили повинні негайно припинити застосування нападів невибіркового характеру у порушення законів війни", -- сказав Джон Дальхузен, директор програми Amnesty International у Європі та Центральній Азії.

"Постійні випадки загибелі цивільного населення, які ми задокументували, є передбачуваним результатом таких нападів. Це не можна пробачити – винні з обох сторін мають бути притягнуті до відповідальності", - вважає він.

Читайте такожПравозахисникам важко отримати дані про масштаб порушень прав людини на ДонбасіПід час дослідницької місії в кінці вересня та на початку жовтня Amnesty International задокументували понад 20 смертей з боку цивільного населення внаслідок обстрілів та ракетних ударів у східних містах України: Донецьку, Авдіївці, Дебальцевому. Більшість смертей у житлових кварталах стали результатом невибіркових обстрілів з боку нападників, що використовували зброю, низька точність якої не дозволяла забезпечити розрізнення між цивільними та військовими цілями.

Читайте такожРНБО: Російські журналісти з'явилися біля школи в Донецьку одразу після обстрілу, бо "знали і чекали"Дослідження організації наводить переконливі докази того, що сепаратистські сили проводили обстріли з житлових районів, а українські урядові сили в свою чергу, стріляли по ним. Також в одному випадку артилерійську позицію в житловому районі розмістили урядові війська.

"Обидві сторони цього конфлікту несуть відповідальність за усталену практику невибіркових атак на густонаселені пункти. Не дивлячись на те, що вони фактично вбивали цивільних ,завдавали поранень та знищували цивільні будинки, здається, що воля покласти цьому край є незначною”, -вважає Дальхузен.