Крим зникає з інформаційного простору України - журналісти

Про це йдеться в статті Лани Долленберг, опублікованій на сайті Крим. Реалії.

Головний редактор сайту «Обозреватель» Юлія Лаврисюк визнала, що фокус уваги українських ЗМІ змістився на Схід, а з отриманням інформації з півострова є проблеми, тому що "населення переважно або залякане, або агресивно налаштоване".

"Я вважаю, що більше уваги потрібно приділяти висвітленню проблем проукраїнськи налаштованих людей, які залишилися в Криму", - говорить Лаврисюк.

Неповноту висвітлення ситуації в Криму визнає і головний редактор інтернет-видання «Апостроф» Валерій Калниш.

Читайте такожОкупаційна влада заборонилаи вивозити з Криму понад 2 кг ковбас і 10 кг риби"Ми практично нічого не знаємо ні про економіку, не про соціальні проблеми ... Ми про події в Криму чуємо тоді, коли про свої проблеми говорять представники окупаційної влади, або коли приїжджає хтось із знайомих і ділиться враженнями", - говорить він.

"Крим, життя в ньому, перестав бути повноцінним сюжетом у матеріалах, він став ще одним епізодом для ілюстрації агресивності Росії. Обговорення геополітичних наслідків окупації півострова практично звели до нуля інформування про те, чим живе Крим зараз", - додає Калниш.

На думку редактора «Європейської правди» Юрія Панченка, українці отримують суперечливу інформацію про те, що в Криму все нібито дуже добре, або навпаки.

Читайте такожАксьонов просить Росію продовжити "перехідний період" окупації до 2016 року"Раніше ми знали, яким ЗМІ можна довіряти, і формували свою позицію з цього приводу. Але зараз багато журналістів у Києві або інших неокупованих містах. І, відповідно, вони не можуть висвітлювати події об'єктивно і оперативно. Журналістів у Криму залишилося дуже мало, й інформації недостатньо. І найголовніше, це питання довіри: немає тієї інформації, якій можна було б на 100 відсотків довіряти", - зазначив він.