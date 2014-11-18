За вбивства на Майдані арештовані 5 офіцерів СБУ та 16 бійців "Беркута"

Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, передає РБК-Україна.

Читайте такожНа річницю початку Майдану в Києві знову відбудеться віче

"В самій Службі безпеки заарештовано 5 високопоставлених офіцерів за статтею "державна зрада", арештовані за рішенням судів. Останній наш арешт і затримання - це номер 3 з найбільш розшукуваних колишніх керівників Служби безпеки, безпосередньо причетних до організації та вчинення злочинів проти цивільних осіб на Майдані. Генерал, який раніше очолював один з відділів контррозвідки СБУ",- заявив Валентин Наливайченко.

Крім цього глава СБУ підтвердив повідомлення про те, що в березні-квітні були заарештовані 16 офіцерів колишнього "Беркута", яких підозрювали у вбивстві протестувальників на Майдані Незалежності.