Українська «газова» делегація поїде до Москви відмовлятися від посередників

Міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН прогнозує, що українська делегація вирушить до Москви для переговорів про відмову від посередників при постачаннях газу вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам у Душанбе міністр повідомив, що уряд має направити директиви української делегації, в яких буде порушене питання про відмову від посередників, а також про необхідність зберегти діючу ціну на газ у 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Він не виключив, що директиви вже були передані делегації вчора, 6 березня.

При цьому Ю.ПРОДАН підкреслив, що на січень і лютий буде збережена колишня схема постачань газу і ціна, а з 1 березня мають бути підписані нові домовленості про постачання газу без посередників.

Ю.ПРОДАН висловив думку, що ефективність схеми постачань без посередників буде набагато вищою. «Без посередників можна ефективно проводити розрахунки і працювати, не маючи, м`яко кажучи, тих непорозумінь, які виникали під час роботи з посередниками», - сказав міністр палива та енергетики.

У той же час він відмовився коментувати лист прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Президенту України, що стосується постачань газу, пославшись на те, що не знайомий з його текстом, оскільки знаходиться у складі української офіційної делегації в Таджикистані.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Ю.ТИМОШЕНКО надіслала листа главі держави Віктору ЮЩЕНКУ у відповідь на звернення Президента щодо ситуації в газовій сфері, опубліковане в ЗМІ.

“Я переконана, що ми вирішимо всі проблеми з постачаннями газу, якщо вище керівництво України виступатиме з єдиною консолідованою позицією на міжнародному рівні, котра базується виключно на захисті національних інтересів нашої держави”, - зазначає прем`єр у своєму листі до Президента.

“Також я підтримую і виконуватиму домовленості між президентами України і Російської Федерації від 12 лютого в тому, що стосується доцільності негайної нормалізації відносин між нашими країнами в газовій сфері”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. Проте, за її словами, Кабінет міністрів не може погодитися з деякими умовами цих домовленостей, а саме: закупівля в першому кварталі 2008 року російського природного газу за ціною 315,6 доларів США за тисячу кубометрів газу з попередньою передоплатою; - заміна одного посередника іншим шляхом створення спільного підприємства (СП-2) для реалізації всього імпортованого і газу власного видобутку на внутрішньому ринку України; відчуження НАК „Нафтогаз України” від можливості балансування і розподілу газу на внутрішньому ринку України шляхом укладання угод і постачань газу СП-1 (імпортером газу) і СП-2. Реалізація цих умов, на переконання уряду, керівництво НАК „Нафтогаз України” і незалежних експертів, приведе до збереження корупційних схем і зловживань, банкрутства НАК „Нафтогаз України” і суперечитиме національним інтересам. Також прем`єр повідомила, що уряд доручив НАК „Нафтогаз України” провести переговори щодо укладання прямих договорів про постачання газу з компанією „Газпромекспорт” без створення будь-яких додаткових спільних підприємств, і що НАК „Нафтогаз України” на сьогодні готовий самостійно реалізовувати газ на внутрішньому ринку України без будь-яких посередників.

Зазначивши, що “уряд повністю контролює ситуацію і відповідає за забезпечення газом населення і промисловості країни, безперебійні постачання російського газу до Європи через територію України”, Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що найближчим часом “вдасться дійти до згоди з російськими партнерами щодо укладання контрактів і взаємних розрахунків, ліквідації сумнівних посередників, виключення інцидентів і непорозумінь у майбутньому”.