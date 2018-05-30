Друг розповів про останній день вбитого в Києві російського журналіста Бабченка (відео)

За попередніми даними слідства, вбивця чатував на Бабченка в під'їзді і напав на нього, коли той повертався з магазину.

Увечері 29 травня біля входу в свою квартиру в Києві трьома пострілами в спину був убитий російський журналіст Аркадій Бабченко.

Журналістка українського видання «Слідство.Інфо» Анна Бабінець розповіла "Медузі", що відбувалося біля будинку Аркадія Бабченка в перші години після злочину.

У будинку на Микільсько-Слобідській у Києві журналіст провів лише кілька місяців. Бабченко, кажуть його друзі, досить довго шукав житло в столиці і дуже радів, коли знайшов цю квартиру — йому сподобався цей район на березі річки. Друзі кажуть, що про цю квартиру знало досить вузьке коло людей. Проте нещодавно Бабченко пошкодив коліно, тому менше пересувався містом — і почав активніше запрошувати до себе в гості.

За словами Юрія Мацарського, друга і колеги Аркадія Бабченка, 29 травня той повернувся в Київ після невеликої відпустки, проведеної за містом. Увечері Бабченко і його дружина Ольга, яка приїхала до нього з Москви, планували піти в гості. Бабченко вийшов у магазин, розташований прямо поруч з будинком. Він повернувся додому, піднявся ліфтом на шостий поверх. Між поверхів або прямо на сходовому майданчику на нього чатував вбивця. Коли Бабченко відчинив двері своєї квартири, вбивця почав стріляти йому в спину. Можливо, він використовував пістолет з глушником: гучних звуків пострілів ніхто не чув. Почувши стук, з ванної вийшла дружина Бабченка Ольга. Вона одразу ж викликала швидку допомогу.

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Жителі сусіднього під'їзду розповіли, що автомобіль швидкої допомоги забрав Бабченка о 20:30 за київським часом. Журналіст помер дорогою до лікарні.

Друг Бабченка Мацарський каже, що не може пов'язати вбивство журналіста з якимось конкретним матеріалом, над яким той працював. Він додав, що не може згадати, щоб Бабченко в останні місяці говорив про стеження або про щось ще підозріле. "Навпаки, він був бадьорим і веселим. Казав, що багато роботи, багато планів. Все збирався написати книгу, що ніяк не доходили руки", — сказав Мацарський. За його словами, книга повинна була ґрунтуватися на публікаціях Бабченка про війну на сході України, де він працював журналістом.

До будинку Бабченка приїхала його подруга Юлія — вона з Москви, але останнім часом живе в Києві. Вона сказала, що теж багато чула про книгу, яку Бабченко планував написати. Як і інші його друзі і колеги, вона не може пов'язати вбивство журналіста з роботою над якимось конкретним матеріалом. І Юлія, і Мацарський впевнені, що сліди цього вбивства ведуть до Москви. Вони вважають, що Бабченка вбили за систематичні і жорсткі висловлювання на адресу російської влади — і тих людей, які їх підтримують.

Бабченко, згадували його друзі, багато разів говорив про погрози, які він отримував у Росії. Але не можна сказати, щоб він ставився до них серйозно — такі погрози можна знайти в коментарях чи не до кожного його записи у Facebook.