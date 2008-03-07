У Ющенка кажуть, що Тимошенко свідомо обманює Україну

У Секретаріаті Президента вважають, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в своєму відкритому листі на ім`я Президента Віктора ЮЩЕНКА свідомо вводить “в оману” громадян щодо стану справ у переговорному процесі з поставок газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

За його словами, саме це спонукало Секретаріат Президента піти на безпрецедентний крок і оприлюднити директиви Президента по переговорах у газовій сфері.

О.ШЛАПАК зазначив, що заява, озвучена у відкритому листі Ю.ТИМОШЕНКО, не має нічого спільного з фактичним змістом директив В.ЮЩЕНКА, виданих для переговорного процесу з російською стороною.

«Все це висловлено в директивах і не має нічого спільного з тим, про що в листі говорить прем`єр-міністр: про ціну газу 315 доларів, про те, що це СП-2, яке буде створене в Україні, реалізовуватиме не тільки імпортний газ, а й газ власного видобутку, й інші, я вибачаюся, нісенітниці, які в цьому листі написані, - не мають ніякого відношення до дійсності», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він припустив, що озвучені у відкритому листі прем`єра заяви могли бути взяті з першої позиції ВАТ «Газпром» щодо врегулювання відносин у газовій сфері, направлених на адресу НАК «Нафтогаз України».

«Це бачення, бажання «Газпрому» моделі відносин 2008 року. Фактично вони взяті з проекту, який «Газпром» направив «Нафтогазу України» як свою першу переговорну позицію. Висловлювати цю позицію як позицію двох Президентів - це, на мою думку, надзвичайно некоректно», - сказав О.ШЛАПАК.

У зв`язку з цим він припустив, що прем`єр-міністр або не була знайома з оприлюдненими директивами, або свідомо ввела в оману громадян України. «І тому висновок може бути тільки один – або прем`єр не читала директиви Президента, або, що ще гірше, читала й зараз свідомо вводить в оману громадян», - сказав О.ШЛАПАК.

Коментуючи питання, якими директивами керувалася українська делегація, здійснюючи переговори в період від досягнення домовленості Президентами В.ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ до фактичної появи письмових директив, О.ШЛАПАК зазначив, що українській стороні було надано усні директиви, які, на думку Секретаріату й Президента, повинні були відображати узгоджену позицію української сторони в переговорному процесі.

Проте коли переговорний процес між НАК «Нафтогаз» і «Газпром» зайшов у глухий кут, Президент України видав письмові директиви українській делегації. «Коли полетіли іскри, й досягнення домовленості на такому рівні стало неможливим, ось тоді й з`явилося чітке формулювання, щоб уникнути спекуляцій надалі», - сказав О.ШЛАПАК.