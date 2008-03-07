У Ющенка кажуть, що Тимошенко свідомо обманює Україну
Позицію озвучив Шлапак
|Олександр ШЛАПАК
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.
За його словами, саме це спонукало Секретаріат Президента піти на безпрецедентний крок і оприлюднити директиви Президента по переговорах у газовій сфері.
О.ШЛАПАК зазначив, що заява, озвучена у відкритому листі Ю.ТИМОШЕНКО, не має нічого спільного з фактичним змістом директив В.ЮЩЕНКА, виданих для переговорного процесу з російською стороною.
«Все це висловлено в директивах і не має нічого спільного з тим, про що в листі говорить прем`єр-міністр: про ціну газу 315 доларів, про те, що це СП-2, яке буде створене в Україні, реалізовуватиме не тільки імпортний газ, а й газ власного видобутку, й інші, я вибачаюся, нісенітниці, які в цьому листі написані, - не мають ніякого відношення до дійсності», - сказав О.ШЛАПАК.
При цьому він припустив, що озвучені у відкритому листі прем`єра заяви могли бути взяті з першої позиції ВАТ «Газпром» щодо врегулювання відносин у газовій сфері, направлених на адресу НАК «Нафтогаз України».
«Це бачення, бажання «Газпрому» моделі відносин 2008 року. Фактично вони взяті з проекту, який «Газпром» направив «Нафтогазу України» як свою першу переговорну позицію. Висловлювати цю позицію як позицію двох Президентів - це, на мою думку, надзвичайно некоректно», - сказав О.ШЛАПАК.
У зв`язку з цим він припустив, що прем`єр-міністр або не була знайома з оприлюдненими директивами, або свідомо ввела в оману громадян України. «І тому висновок може бути тільки один – або прем`єр не читала директиви Президента, або, що ще гірше, читала й зараз свідомо вводить в оману громадян», - сказав О.ШЛАПАК.
Коментуючи питання, якими директивами керувалася українська делегація, здійснюючи переговори в період від досягнення домовленості Президентами В.ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ до фактичної появи письмових директив, О.ШЛАПАК зазначив, що українській стороні було надано усні директиви, які, на думку Секретаріату й Президента, повинні були відображати узгоджену позицію української сторони в переговорному процесі.
Проте коли переговорний процес між НАК «Нафтогаз» і «Газпром» зайшов у глухий кут, Президент України видав письмові директиви українській делегації. «Коли полетіли іскри, й досягнення домовленості на такому рівні стало неможливим, ось тоді й з`явилося чітке формулювання, щоб уникнути спекуляцій надалі», - сказав О.ШЛАПАК.