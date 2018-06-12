Омбудсмени України і Росії працюють над "дорожньою картою" визволення ув'язнених - Лавров

Голова МЗС РФ заявляє, що "нормандська четвірка" підтвердила зацікавленість домовлятися про умови звільнення утримуваних осіб.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявляє, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова і уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова намагаються скласти "дорожню карту" для звільнення утримуваних осіб.

Як повідомляє сайт Міністерства закордонних справ РФ, про це Лавров сказав за підсумками переговорів глав зовнішньополітичних відомств у «нормандському форматі», які відбулися в Берліні 11 червня.

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"Ми в черговий раз подивилися на всю ситуацію в сферах безпеки, політичних реформ, економіки, гуманітарних проблем", - заявив Лавров.

"Коротко кажучи, підтвердили пріоритетність вирішення гуманітарних проблем, приділення уваги питанню про те, щоб домовлятися про умови звільнення утримуваних осіб", - підкреслив дипломат.

Він нагадав, що тему обміну обговорювали президенти РФ Володимир Путін і України Петро Порошенко у ході телефонної розмови в період перебування російського лідера в Китаї.

"За підсумками їхньої розмови спеціальні представники з прав людини перебувають у контакті і намагаються скласти «дорожню карту» для вирішення питань щодо звільнення утримуваних осіб. Безумовно, тут треба проводити відмінність між тими, хто був заарештований виключно за свою професію, як ваш колега К. Вишинський, який звинувачений в Україні у державній зраді, і тими, хто реально підозрюється обвинувачується у протиправних діях", - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби президента України, 9 червня Петро Порошенко і Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії відвідають незаконно ув'язнених українців в РФ.

Також повідомлялося, що під час розмови з Путіним Порошенко підкреслив важливість якнайшвидшого звільнення українських політв'язнів, які перебувають в Росії і на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу голодуванню українців та висловив стурбованість погіршенням стану їхнього здоров'я.

«Було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян», - наголошується в повідомленні.