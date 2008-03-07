Медведєв пропонує поставити крапку в листуванні Ющенка і Тимошенко

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не є ініціатором спілкування через відкриті листи, заявляє радник прем’єра Олег МЕДВЕДЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, у межах спільної команди - як демократичної коаліції, так і трикутника Президент-прем’єр-спікер – існує достатньо дієвих механізмів для узгодження позицій, інакших ніж публічне листування чи регулярні критичні щодо уряду брифінги.

«Відтак, - сказав О.МЕДВЕДЄВ, - прем’єр-міністр України не є ні прибічником, ні тим більше ініціатором спілкування через відкриті листи. З іншого боку, етика ділового спілкування вимагає щонайменше на знак ввічливості відповідати на кореспонденцію, яка вже надійшла – будь-то листи, телеграми, e-mail чи хоч би й поштові голуби. Саме з цих міркувань в якості реакції на десяток публічних поштово-телеграфних звернень, які надійшли на її адресу, керівник уряду і написала листа до глави держави».

О.МЕДВЕДЄВ вважає, що було б значно краще, якби всі сторони чинили так, як Президент запропонував у Душанбе – спілкуватися не через пошту, не для піару, а шляхом діалогу на регулярних зустрічах. Саме за таку стилістику стосунків виступає і прем’єр, сказав її радник.

«Думаю, що на прикладі останніх днів у цьому переконалися всі учасники процесу, і на цьому варто було б поставити крапку», - зазначив О. МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Ю.ТИМОШЕНКО направила лист до Президента Віктора ЮЩЕНКА у відповідь на звернення глави держави стосовно ситуації в газовій сфері, опубліковане в засобах масової інформації.

У листі Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, йдеться, що вона підтримує і буде виконувати домовленості між Президентами України та РФ від 12 лютого "у тій частині, що стосуються доцільності негайної нормалізації відносин між нашими країнами у газовій сфері”.

Проте, сказала прем’єр, Кабмін не може погодитися з деякими умовами цих домовленостей, а саме:

- закупівля в першому кварталі 2008 року російського природного газу за ціною 315,6 доларів США за тисячу кубометрів газу з попередньою передоплатою;

- заміна одного посередника іншим шляхом створення спільного підприємства (СП-2) для реалізації всього імпортованого та газу власного видобутку на внутрішньому ринку України;

- відсторонення НАК „Нафтогаз України” від можливості балансування та розподілу газу на внутрішньому ринку України шляхом укладання угод та постачання газу СП-1 (імпортером газу) та СП-2.

Як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, реалізація цих умов, на переконання уряду, керівництва НАК „Нафтогаз України” та незалежних експертів, призведе до збереження корупційних схем та зловживань, банкрутства НАК „Нафтогаз України” і буде суперечити національним інтересам.

У свою чергу керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголосив, що у цьому листі на адресу глави держави Ю.ТИМОШЕНКО спотворила зміст домовленостей щодо врегулювання українсько-російських відносин у галузі газопостачання, досягнутих 12 лютого у Москві президентами В.ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ.