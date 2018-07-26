Кожен шостий патрульний автомобіль потрапив у ДТП і не працює

В окремих підрозділах патрульної поліції технічно несправна майже половина наявних автомобілів.

Національна поліція не може експлуатувати 79 власних автомобілів через їхню технічну несправність, а ще понад 300 автівок розбиті в аваріях.

Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на звіт Рахункової палати щодо аудиту ефективності використання бюджетних коштів, який проводився з 7 грудня 2017 року по 1 березня 2018 року.

За даними звіту, патрульна поліція має 1876 автомобілів, більшість яких отримана у 2015–2016 роках. Із цих автомобілів 1196 – «Toyota Prius».

На час аудиту кожна п’ята машина не експлуатувалася. У тому числі кожна шоста патрульна машина (313 штук) не працювала через пошкодження, отримані внаслідок ДТП. Ще 79 автівок не експлуатувались через технічну несправність.

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В окремих підрозділах патрульної поліції технічно несправна майже половина наявних автомобілів.

В управлінні патрульної поліції у Львівській області із 92 автомобілів у неробочому стані перебуває і не експлуатується 47, у тому числі 43 патрульні автомобілі. В управлінні патрульної поліції в м. Києві із наявних 300 автомобілів у неробочому стані перебуває 105, з яких 95 пошкоджені внаслідок ДТП.

Загалом же деякі автомобілі потрапляли в ДТП по кілька разів і усього впродовж 2016-2017 років було пошкоджено 951 патрульної поліції. Кілька автівок управління патрульної поліції в Києві потрапляли в ДТП від 6 до 8 разів.

Внаслідок виходу автомобілів із ладу Департамент патрульної поліції витратив 2,59 млн грн. у 2016-2017 роках. Рішення про відновлення або списання битих автомобілів керівництвом Департаменту не ухвалювалось, через що при зберіганні на відкритих площадках стан автівок погіршується. І в низці випадків вартість відновлення техніки вже перевищує її балансову вартість.

При цьому аудитори встановили, що поліція не провела службові розслідування по 174 ДТП за участі патрульних автомобілів. Відтак винні у цих аваріях не встановлені.

У результаті кількість патрулів зменшується, а навантаження на патрульних зростає, що призводить до плинності кадрів. При цьому якість виконання завдань не покращується, відзначили аудитори.

Рахункова палата також зауважує, що автомобілі патрульної поліції часто не обладнані відеореєстраторами. Наприклад, управління патрульної поліції в Харківській області отримало 80 автомобільних камер, не укомплектованих картками пам’яті, через що реєстратори не використовуються.