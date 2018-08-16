Генпрокуратура оскаржила закриття справи Кернеса

Київський райсуд Полтави постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса та його охоронців 10 серпня.

Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду м. Полтава щодо закриття справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Сьогодні, 16 серпня, Генпрокуратура встановленим порядком подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи стосовно Г. Кернеса», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Кернес та його охоронці Блінников і Сміцький підозрювались у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

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2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. 2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження проти Кернеса із Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса, Блінникова та Сміцького у зв'язку з відмовою обвинувачення від обвинувального акта.

Генпрокуратура вважає незаконним рішення суду про закриття кримінального провадження проти Кернеса. В прокуратурі заявляли, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційних інстанціях.

Заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України «про сплановане суддею завідомо неправосудне рішення, що спричинило тяжкі наслідки».

14 серпня в ГПУ заявили, що не притягатимуть до дисциплінарної відповідальності прокурорів через відсутність на засіданні суду у справі Кернеса.