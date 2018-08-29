Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 19 компаній за будівництво Керченського мосту

Нові санкції, зокрема, унеможливлять ведення цими компаніями економічних відносин з Україною.

Кабінет міністрів України внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони перелік з 19 юридичних осіб, до яких мають бути застосовані санкції через їхню причетність до незаконного будівництва Керченського мосту, який сполучає окупований Росією Крим з Краснодарським краєм РФ.

Як повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ), таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні уряду.

Зокрема, Кабмін схвалив розпорядження про прийняття проекту розпорядження про застосування санкцій до причетних до будівництва Керченського мосту.

У МінТОТ нагадали, що будівництво мосту (Керченський міст) через Керченську протоку є незаконним. Генеральним підрядником з проектування і будівництва транспортного переходу через Керченську протоку визначено ТОВ «Стройгазмонтаж». 24 березня 2016 року було оприлюднено перелік компаній, що були визначені субпідрядниками будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

"У зв’язку з цим МінТОТ ініціювало питання застосування санкцій до 19 юридичних осіб (приватних компаній та компаній в федеральній власності РФ, федеральних установ РФ), які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до процесу незаконного будівництва Керченського мосту, з урахуванням наявної інформації, та підготувало відповідний пакет документів", - наголошується у повідомленні.

Читайте такожЄС вже декілька місяців працює над новими санкціями проти РФ через Керченський міст – Клімкін

Зокрема, сказано, що до проекту санкційних списків потрапили такі компанії, як ТОВ “Стройгазмонтаж” (виконавець з проектування і будівництва), його дочірня компанія ТОВ “СГМ-Міст” (Москва), головний проектувальник проекту АТ “Інститут Гіпробудміст – Санкт-Петербург” (Санкт-Петербург), субпідрядники ПАТ “Мостотрест” (Москва), ТОВ “Портгідробут” (Новороссійськ), тощо.

Також пояснюється, що "запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб (приватних компаній та компаній в федеральній власності РФ, федеральних установ РФ), що брали участь у незаконному будівництві Керченського мосту, унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки".

"Більшість з переліку юридичних осіб так чи інакше залучені до здійснення Російською Федерацією великих інфраструктурних проектів, спрямованих на незаконне включення інфраструктури тимчасово окупованого Кримського півострова до складу Російської Федерації. В тому числі на забезпечення транспортної доступності Кримського півострова з території Російської Федерації", - заявили у відомстві.

"В подальшому відповідне розпорядження буде винесене на розгляд Ради національної безпеки та оборони України", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму. Під санкції, які набули чинності 31 липня 2018 року, потрапили «АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (груп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» та «АО «ВАД».

В ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, запроваджені через ситуацію в Україні, стосуються конкретних секторів російської економіки - банківського, фінансового та енергетичного. Ці санкції чинні до 31 січня 2019 року. Крім того, санкції, що запроваджені через незаконну анексію Криму і Севастополя, чинні до 23 червня 2019 року.

Раніше в МінТОТ заявляли, що Кабмін та РНБО мають розглянути проект про запровадження санкцій проти 19 юридичних та 22 фізичних осіб через спорудження Керченського мосту.

Довідка УНІАН. 15 травня президент РФ Володимир Путін відкрив Керченський міст. Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку Путін заявив відразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019 року. Наявність моста негативно вплинула на роботу українських портів у Маріуполі і Бердянську, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.