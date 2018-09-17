У Москві відреагували на кроки України до відмови від Договору про дружбу з Росією

Президент України підписав указ про припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року. Найближчим часом про це офіційно повідомлять російську сторону.

У Міністерстві закордонних справ Росії оголосили, що «народам Росії та України самою історичною долею визначено жити в добросусідстві».

Про це йдеться у коментарі МЗС РФ щодо кроків України про припинення дії російсько-українського Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

«Виходимо з того, що народам Росії та України самою історичною долею визначено жити в добросусідстві. До цього їх спонукають і багатовікове спільне минуле, тісні духовні, культурні та родинні зв'язки. Нинішня криза між нашими країнами неминуче буде подолана. Однак відновлювати відносини, вочевидь, доведеться вже з іншими, більш відповідальними українськими політиками», - заявляють в МЗС РФ.

Також у міністерстві повідомили, що у разі офіційного повідомлення про відмову української сторони від автоматичного продовження договору на черговий десятирічний період документ втратить чинність з 1 квітня 2019 року.

У МЗС РФ також заявляють про глибокий жаль і про те, що завдається «колосальна шкода не лише російсько-українським відносинам, а й національним інтересам самої України».

Зазначимо, Договором про дружбу, співробітництво і партнерство Росія гарантувала територіальну цілісність України, однак окупувала український Крим і частину Донбасу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, президент Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 вересня 2018 року «Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією».

Згідно з рішенням РНБО, МЗС має поінформувати МЗС РФ, а також Організацію Об'єднаних Націй, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, інші міжнародні організації про бажання України припинити дію Договору та про підставу її припинення.

За словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, до 30 вересня Росія буде поінформована нотою МЗС про бажання України припинити дію договору, а глава держави внесе до парламенту відповідний законопроект згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України».

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний тодішнім президентами двох країн Леонідом Кучмою і Борисом Єльциним 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поваги територіальної цілісності.

Після окупації Криму і початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.