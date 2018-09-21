Генерал: рано чи пізно Україні доведеться застосовувати військовий фактор для повернення територій

Ветеран зовнішньої розвідки вважає, що на Донбасі ситуація "досягла точки кипіння".

Рано чи пізно Україні поряд з дипломатією доведеться застосовувати і військовий фактор для звільнення тимчасово окупованих територій Донбасу, а потім і Криму.

Таку думку виданню «Апостроф» висловив експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він зазначив, що якщо всі плани і наміри, які передбачені Законом про нацбезпеки, стратегічними документами, зокрема державної стратегічної програми "Ракетний щит", будуть реалізовані хоча б протягом 1-2 років, то є всі підстави говорити про те, що нової ескалації з боку Російської Федерації щодо України не буде, а відсіч буде все відчутніше для неї. І в комплексі з заходами, які здійснює західний світ, і проблемами соціального характеру, які виникають в самій Росії - все це приведе російське керівництво до якихось компромісних рішень в інтересах України.

«Але якщо взяти класичну формулу, то дипломатія тоді є успішною, коли свою справу зроблять військові. Тобто рано чи пізно, але очевидно, Україні доведеться застосовувати і військовий фактор, щоб звільнити тимчасово-окуповані території Донбасу, а потім і Криму», – переконаний генерал.

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Він вважає, що на Донбасі ситуація досягла точки кипіння. «Значна частина населення незадоволена тим, що там відбувається - порушуються їхні права, свободи. А для молоді там взагалі немає жодних перспектив, якщо вони навчаються у місцевих навчальних закладах», – наголосив Богдан.

Крим, за його оцінкою, є більш складним питанням – тут Україні важко застосувати військовий аспект. «Але там теж все робиться не так, як хотілося б Росії. Зокрема, це проблеми, пов'язані з фірташським заводом, посуха, через яку в чотирьох районах було оголошено надзвичайний стан у Криму, падаючі економіка і туризм. Як насілдок, значна частина кримчан починає говорити по-іншому - при Україні було краще», – вважає експерт.

Україна, на думку Богдана, повинна мобілізувати весь міжнародний ресурс на те, щоб санкції щодо Криму не тільки тривали, але і нарощувалися. Крім того, необхідно не тільки показувати приклад того, що в Україні краще, а в Криму гірше, але й на певному етапі посилювати санкції щодо промисловості і військової сфери.

«Справа в тому, що постачання води, товарів широкого вжитку та продуктів харчування потроху тривають, незважаючи на санкції. І це в більшій мірі йде на підтримку російського військового контингенту, що базується в Криму. З урахуванням всіх цих факторів внутрішня ситуація в самому Криму зміниться таким чином, що там можуть відбутися потужні соціальні протести, які в свою чергу будуть мати певне значення в питанні повернення Криму», – підкреслив військовий.