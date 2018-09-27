"Війна" між САП і НАБУ: Луценко заявив про критичну ситуацію в роботі антикорупційних органів

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що підписав дозвіл на встановлення прослушки одного з працівників САП в рамках кримінальної справи, яку веде НАБУ і кримська прокуратура. Разом з тим, на його думку досягти результатів не вдалося через непрофесійні дії оперативних співробітників НАБУ.

Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу, після засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони, коментуючи конфлікт НАБУ і САП, передає Цензор.НЕТ.

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"Даний сектор правоохоронної системи перебуває у надзвичайній ситуації. Хочу нагадати, що насправді у нас є дві групи правоохоронних структур: ГПУ, яка координує діяльність поліції, СБУ і фіскалів, а також абсолютно незалежні від нас, автономні САП і НАБУ. За мною закон залишив покарання корупціонерів категорії "Б" знизу до заступника губернатора, за ними - абсолютна монополія на покарання корупціонерів категорії "А" від губернатора і вище. На цей момент, за півтори роки ми маємо 2200 вироків щодо корупції, не затриманих, там більше 10 тисяч, не переданих до суду, там більше 6 тисяч, а вироків... Маємо повернення (до бюджету) понад 60 млрд за ці півтори роки. Такі ж питання я ставив на звіті САП і НАБУ", - зазначив він.

"На жаль, замість такого чесного діалогу, в тому числі з'ясування причин, керівництво НАБУ обрало війни з усіма, хто ставить незручні запитання, відкриття кримінальних проваджень щодо всіх, хто не сподобався керівництву. Це почалося з НАЗК, МВС, СБУ, ГПУ, а тепер вже і САП. Те, що відкриваються кримінальні провадження це нормально. У нашій країні недоторканних не повинно бути. Я до цього ставлюся спокійно, погано ставлюся до пропаганди, яку розгортають ще до пред'явлення підозри проти того чи іншого посадовця. Знову ж таки, ми живемо в специфічні часи, можливо, це теж добре для атмосфери нетерпимості щодо корупції. Але погано через те, що немає результатів, тому що керівник САП і керівник НАБУ взагалі між собою не спілкуються. Більш того, ведуть очну і заочну війну між собою", - додав Луценко.

"Я, як і обіцяв, намагаюся допомагати будь-кому з них, якщо вони офіційно звертаються до нас. Обидва випадки прослуховування працівників САП були санкціоновані Генеральною прокуратурою України, мною особисто. Коли пан Ситник запевняв, що у нього є певні матеріали про можливу корупцію або керівника САП, або працівника САП, я принципово ставлю підпис, дозволяючи йому це довести законним способом, в тому числі і за допомогою прослушки", - заявив Луценко.

"Мною було санкціоновано, потім судом надано дозвіл на ведення негласних слідчих дій щодо одного з працівників САП в рамках кримінальної справи, яку веде НАБУ і кримська прокуратура", - додав він.

"На жаль, в обох випадках бездарна діяльність оперативних працівників привела до незначного результату", - зазначив він.

"У двох випадках, коли наш дозвіл і санкція суду були надані для прослуховування САП, оперативні працівники НАБУ, м'яко кажучи, були не на висоті. Серед білого дня тягнути котушку для забезпечення оперативно технічних заходів, на моїй пам'яті, навіть у поліції у віддалених гірських районах не спадало на думку", - додав Генпрокурор.

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"Діяльність детективів під прикриттям за останній рік, після справи Розенблата, немає жодного повідомлення, яке мало хоч якийсь результат. Діяльність всіх слідчих підрозділів, не під прикриттям, зводиться до оголошення підозри у незаконному збагаченні. Мені здається, ви свідки самознищення цієї системи. Очевидно, що ситуація критична, тому що весь світ критикує Україну, всі українці критикують владу за відсутність результатів у протидії високопосадової корупції. ... Через особисті війни цих результатів немає, я так бачу, що і не буде", - констатував Луценко.

"З моєї точки зору, є два шляхи: або самостійне рішення двох сторін, або негайний початок активної роботи аудиту, його укладення та прийняття об'єктивного рішення, хто з двох високих керівників САП і НАБУ зриває результативність своєї роботи", - резюмував Луценко.