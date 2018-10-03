"Кампанія з підриву стабільності в Україні": у НАТО стурбовані ситуацією в Азовському морі

В Альянсі постійно обговорюють ситуацію із затримками російськими прикордонниками кораблів у Азовському морі і запевняють в практичній і політичній підтримці.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що в Альянсі стурбовані тою ситуацією, яка склалася в Азовському морі через дії Російської Федерації.

Про це він заявив на прес-конференції у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Зокрема, генсек Альянсу наголосив, що усі союзники НАТО солідарні з Україною.

"Ми висловлюємо нашу тверду підтримку для України, її територіальної цілісності. Ми не визнаємо і не визнавали незаконну анексію Криму, і ми продовжимо надавати політичну і практичну підтримку Україні. Президент Петро Порошенко був на саміті у липні (саміт НАТО у Брюсселі - УНІАН), я зустрівся з ним. Я також бачив його у Нью-Йорку лише декілька днів тому. І ситуація в Україні, довкола України, у Азовському морі, у Криму є такою, яку ми завжди обговорюємо. І союзники НАТО висловили їхню рішучу підтримку - практичну і політичну підтримку", - заявив Столтенберг.

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"Ми, неодмінно, стурбовані ситуацією в Азовському морі. Ми бачили, як комерційним суднам заважає російська присутність там. І також, російська присутність у Криму та діяльність, пов'язана з новим мостом. Це все є частиною того, що ми розглядаємо як безперервну кампанію з підриву стабільності в Україні. І з того часу, як ми підтримуємо так рішуче стабільність, суверенітет і територіальну цілісність, звичайно, це питання ми продовжимо вирішувати разом з українцями", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі заявляють, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - угоди про співпрацю з Росією в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Як наголошував президент Петро Порошенко, він розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

6 вересня РНБО затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів. Згідно з рішенням, планується посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС України, розбудова відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.