На Харківщині звільнили близько 500 міліціонерів, які відмовилися їхати в зону АТО

На Харківщині з органів внутрішніх справ звільнено близько 500 співробітників, котрі відмовилися їхати в зону проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, говорячи про настрої силовиків під час Євромайдану та на початку проведення АТО.

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«Ми намагалися з Анатолієм Дмитрієвим (начальник Головного управління МВС України в Харківській області – УНІАН) якомога більше пропускати через зону АТО. Не поїхав в зону АТО – пиши заяву. І все-таки 500 осіб ми відсіяли таким чином. Але тих, хто пішов, боягузами не назвеш», - сказав Балута.