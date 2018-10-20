Держдеп підтримав Україну в прагненні створити автокефальну церкву

За словами Помпео, Сполучені Штати підтримують релігійну свободу.

Американський держсекретар Майкл Помпео підтримав прагнення Києва домогтися автокефалії для Української православної церкви. Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепу.

Читайте такожПарубій пояснивши важливість передачі Андріївської церкви у користування Константинополю

За словами Помпео, Сполучені Штати підтримують релігійну свободу. У випадку з Україною йдеться про управління своєю релігією без зовнішнього втручання. Підкреслюється, що толерантність, розуміння і стриманість необхідні для спільного існування і процвітання людей у світі.

«Ми закликаємо представників церкви і уряду активно просувати ці цінності у зв'язку з рухом до створення автокефальної Української православної церкви», — йдеться в заяві відомства.

ЯкЯк повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднене рішення про продовження процедури надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», проте заявили, що не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

15 жовтня на засіданні Синоду РПЦ в Мінську було прийнято рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом.