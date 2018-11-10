В МЗС Канади прокоментували псевдовибори на окупованому Донбасі

Там засудили дії Росії, які зневажають міжнародні норми та створюють загрозу життю у Східній Україні.

Канада засуджує дії Росії, які зневажають міжнародні норми та створюють загрозу життю у східній Україні.

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Про це йдеться у заяві МЗС Канади з приводу "виборів" окупантів, які мають відбутися 11 листопада у ОРДЛО.

"Канада глибоко занепокоєна незаконними виборами запланованими у донецькому та луганському регіонах України 11 листопада. Суверенітет та територіальну цілісність України необхідно поважати. Ми засуджуємо дії Росії, які зневажають міжнародні норми та створюють загрозу життю у Східній Україні. Канада занепокоєна ситуацією на Донбасі внаслідок агресії Росії. З 2014 року, Канада виділила 750 мільйонів доларів міжнародної допомоги Україні, включно з коштами на розвиток, зусилля зі стабілізації та встановлення безпеки, та гуманітарну допомогу. Канадці будуть надалі підтримувати народ України", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, посольство США в Україні назвало заплановані на 11 вересня вибори в ОРДЛО бутафорськими. "Вигоду від завтрашніх бутафорських "виборів" матимуть лише поплічники Росії на сході Україні, а не український народ. Жителі Донбасу повинні відкинути цей фарс та відмовитися від участі в ньому", - йдеться у заяві.