Порошенко закликав жителів Донбасу не йти на організовані окупантами так звані "вибори"

Порошенко наголосив, що Росія організовує голосування лише для того, щоб «обрати» вже призначених нею наступних маріонеток.

Президент Петро Порошенко закликав українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, не брати участі у запланованих на завтра окупантами так званих «виборах».

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Про це йдеться у відеозверненні глави української держави, оприлюдненому у Facebook. За словами Порошенка, невдовзі партнери України висловляться щодо організованих Росією так званих «виборів» на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

«Найближчими годинами ми очікуємо і засідання країн «Великої сімки», і реакції наших партнерів по ЄС, партнерів із США, Канади, і всього світу», - сказав він.

Президент закликав українців, які вимушені проживати на окупованих територіях, не віддавати свої голоси, не брати участі у фейкових виборах.

«Це РФ у традиційній для себе манері робить лише для того, щоб спочатку усунути своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, тортурах, в порушенні законодавства. І сьогодні Росія робить цей крок лише для того, щоб «обрати» вже призначених нею наступних маріонеток», - зазначив Порошенко.

«Україна жорство протидіятиме цьому, вживатиме всіх заходів, щоб повернути окуповані Донбас і Крим. І весь світ зараз за нами, з українцями», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У Євросоюзі і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджував, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодам.

Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що Росію та її посіпак очікує посилення міжнародних санкцій після проведення так званих "виборів" на окупованих територіях Донбасу.