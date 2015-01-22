Москва намагається силою добитися згоди ЄС на невиконання Мінських угод - експерти

Про це пишуть експерти польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава) в спеціальному огляді, яким володіє УНІАН.

Аналітики відзначили, що активізація бойовий дій у Донецькій та Луганських областях настала після того, як ЄС відмовився від зустрічі на рівні глав держав у "нормандському" форматі без прогресу у виконанні Мінських протоколів.

"Кремль дійшов висновку, що лише погроза серйозного загострення конфлікту, відповідальність за яке буде покладено на Київ, допоможе вийти з глухого політичного кута та переконає ЄС, зокрема Німеччину, погодитися на невиконання Росією Мінських домовленостей", - відзначили вони.

Експерти відзначили, що, незважаючи на офіційну риторику, Москва не зацікавлена у повному виконанні підписаних у Мінську протоколів, а саме - виведення сепаратистами важкого озброєння, створення зони безпеки на спільному кордоні з Україною та міжнародний моніторинг її.

Читайте такожЗахарченко заявив про плани бойовиків "відсунути лінію фронту" від Донецька"Мета Росії, котра стоїть за сепаратистами, змусити ЄС, у першу чергу, Німеччину, погодитися на участь у мирному саміті в Астані без попередніх умов (реалізації Мінських домовленостей) та примуcити Київ - при підтримці західних держав - почати процес політичного вирішення конфлікту на невигідних для України засадах, котрі, наприклад, надавали би контрольованій сепаратистами частині Донбасу право автономії", - написали вони.

Аналітики також зауважили, що поступове замороження конфлікту в регіоні, яке має місце з вересня 2014 року та супроводжується припиненням фінансування Києвом, невигідне Москві, оскільки обмежує її можливості впливу на українську владу.

Як повідомляв УНІАН, більше тижня тому назад проросійські бойовики активізували атаки на позиції українських військових, незважаючи на дотримання Україною умов оголошеного ще у вересні перемир'я.

21 січня МЗС Німеччини порівняв інтенсивність останніх бойових дій на Донбасі з тими, які мали місце у серпні минулого року.