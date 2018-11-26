ДПСУ пропонує обмежити в'їзд в Україну деяким категоріям росіян

Цигикал зауважив, що в разі введення воєнного стану для громадян України жодних обмежень щодо перетину пунктів пропуску не буде.

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявив про те, що прикордонники планують перейти на посилений режим охорони кордону і запропонував обмежити в'їзд для деяких категорій росіян.

Читайте такожПоліція перейде на посилення варіант несення служби – В.князєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради національної безпеки та оборони України в Києві.

«Виходячи з наявної обстановки плануємо перейти на посилений режим охорони кордону», - заявив він.

При цьому Цигикал зауважив, що у разі запровадження воєнного стану – то для громадян України ніяких обмежень щодо перетину пунктів пропуску не буде.

«Пропоную для деяких категорій громадян РФ обмежити в’їзд на територію України», - додав голова Держприкордонслужби.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив: «Дійте в межах свої повноважень, я, як президент, як верховний головнокомандувач готовий підтримати будь-які ваші ініціативи».

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

У ВМС повідомили, що, малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийняте рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки на сьогодні, 26 листопада, на 16:00.