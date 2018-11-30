Клімкін анонсував, що найближчим часом буде припинено дію близько 40 договорів з Росією (відео)

Він нагадав, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ від 1997 року припиняє своє існування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував, що найближчим часом буде припинено дію близько 40 двосторонніх договорів з Російською Федерацією. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Він нагадав, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ від 1997 року припиняє своє існування.

"Ми дали відповідно Росії чіткий меседж і дипломатичну ноту, що він припиняє своє існування відповідно до процедури, яка в нього закладена. Тому жодного договору не буде. За шість місяців після того, як ми його подали, він зовсім припиняє своє існування (31 березня 2019 року - УНІАН)", - наголосив Клімкін.

"Ми за останній час вбили 48 двосторонніх угод, але до них потрібно ставитись дуже акуратно в контексті того, щоб те, що ми ці угоди вбиваємо, не зашкодили просто нашим українським громадянам. Наступна порція буде дуже швидко - це близько 40 угод", - наголосив Клімкін.Він сказав, що Україна докорінно переглядає всю двосторонню договірно-правову базу з Росією.

"Те, що існувало до війни - воно за визначенням не має сенсу", - наголосив Клімкін.