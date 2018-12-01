Експерт спрогнозував поліпшення відносин з Угорщиною завдяки воєнному стану

В подібній ситуації будь-які інші конфлікти і суперечки мають відійти на другий план, впевнений експерт-міжнародник.

Самостійно відповісти на повномасштабну атаку з боку Росії Україна не здатна. Саме тому МЗС постійно говорить про зарубіжних партнерів і про реакцію, яка вимагає єдності країн-членів ЄС і НАТО.

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Про це розповів експерт-міжнародник Валерій Кравченко, передає «Обозреватель». За його словами, в цьому контексті бентежать коментарі США, які відреагували досить помірно.

"Зокрема, заяви Трампа і Майка Помпео, який сказав: "Це ж ваші проблеми, сідайте і домовляйтеся, Порошенко і Путін". Вибачте, ну, як може домовлятися агресор і жертва? На яких паритетних засадах це бачить собі Помпео?" – обурився Кравченко.

З іншого боку, впевнений він, введення воєнного стану в Україні може позитивно вплинути на відносини з Угорщиною. Адже в подібній ситуації будь-які інші конфлікти і суперечки повинні відійти на другий план.

"Зокрема, дуже добре, що не ввели це положення в Закарпатті. Це було б також можливістю для спекуляцій Орбана і Путіна. Зараз її немає. Фактично, є межа, де сконцентровані основні сили противника і є Азовське море, анексоване поки", – підсумував експерт.