Щоб визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями, потрібні аргументи - МЗС Литви

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

За словами очільника литовського зовнішньополітичного відомства, визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями має бути не лише політичним кроком або політичним рішенням, воно має бути мотивованим і аргументованим у правовому полі.

"Отже, визнання чи ні якогось угруповання, або якоїсь сили, або якоїсь території, якою володіє, скажімо так, певна група, терористичною організацією - для цього мають бути аргументи. Я знаю, що ми йдемо цим шляхом, і ми про це говорили неодноразово з керівництвом України, що мають бути не лише політичні рішення, а й рішення судів", - сказав Лінкявічус, відповідаючи на запитання УНІАН.

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На його думку, "ми це можемо зробити, і я думаю, що зробимо".

Як сказав Лінкявічус, все залежить від української влади. "Головне визнання цих організацій терористичними, маю на увазі факти і аргументи, це найголовніше", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення.