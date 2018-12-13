НАТО визнає прагнення України приєднатися до Альянсу - Столтенберг

Генеральний секретар Альянсу закликав Україну продовжувати впроваджувати реформи, зокрема в контексті посилення цивільного контролю над безпековими і розвідувальними службами, продовження боротьби з корупцією та захисту прав меншин.

НАТО визнає прагнення України приєднатися до Альянсу.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Брюсселі, яка транслювалася на сайті НАТО.

"Союзники визнають прагнення України приєднатися до Альянсу. Ми хочемо бачити, як ваша країна добивається успіх,у і ми налаштовані допомогти вам зробити це", - наголосив Столтенберг.

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При цьому він схвально висловився за налаштованість Порошенка слідувати демократичному процесу з огляду на вибори в Україні, які відбудуться наступного року.

"Ефективне управління та реформи наблизять Україну до євроатлантичної родини. Важливий поступ вже досягнутий, і ми заохочуємо Україну продовжувати йти шляхом реформ, у тому числі йдеться про посилення цивільного контролю за безпековими і розвідувальними службами, боротьбу з корупцією та захист прав меншин", - заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, у НАТО визначили для України п'ять основних напрямів реформування сектору безпеки та оборони на 2019 рік. Україна має ухвалити нові закони про СБУ, розвідувальні служби та управління засекреченою інформацією, а також ухвалити новий закон про парламентський комітет з нагляду за діяльністю розвідувальних служб і служб безпеки та реформувати галузь оборонної промисловості і системи державних закупівель у галузі оборони.

Раніше Столтенберг заявив, що Росія намагається використати незаконну анексію Криму та побудову керченського мосту, щоб захопити Азовське море.