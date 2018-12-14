США та Канада обговорили спільну відповідь на агресію РФ в Керченській протоці

США і Канада стурбовані та засуджують російську агресію.

Чотири керівники зовнішньополітичних і оборонних відомств США та Канади обговорили спільну взаємодію на міжнародній арені для відповіді на агресію Російської Федерації в Керченській протоці проти українських суден.

Про це державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео та міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд повідомили на спільній прес-конференції з міністрами оборони США Джеймсом Меттісом та Канади Харджит Сінгх Сейджаном, що транслювалася на сайті Держдепу США.

Читайте такожВійськовий експерт розповів, яку зброю Україна може придбати у НАТО

"Ми говорили про нашу роботу і взаємодію як члени НАТО. Ми обговорили нашу реакцію на ситуацію в Україні. Я висловив стурбованість у зв’язку останньою агресією Росії в Азовському морі, де її військові таранили і відкрили вогонь по українських суднах", - заявив Помпео.

Своєю чергою, Фріланд додала, що разом з міністром оборони Канади Харджит Сінгх Сейджаном вони засуджують дії Росії з перешкоджання судноплавству в Азовському морі та Керченській протоці. Також Фріланд і Сейджан виступили із засудженням останніх агресивних дій Росії, що 25 листопада призвели до захоплення трьох українських суден та відправлення під варту українських моряків.

"Ми закликаємо Росію звільнити цих моряків. Канада непохитно підтримує народ України, її суверенітет і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосила Фріланд.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід із Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військових моряків. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених було заарештовано так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».