Рада надала президенту право призначати голову Нацгвардії

Як передає кореспондент УНІАН, спершу за цей законопроект депутати проголосували у першому читанні. За це рішення проголосували 299 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

Відразу після цього законопроект був поставлений на голосування у другому читанні і його підтримали 269 із 342 депутатів.

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Як зазначається у пояснювальній записці, законом вносяться зміни до структури Національної гвардії України, пропонується уточнити штатну чисельність військовослужбовців, удосконалити норми щодо застосування вогнепальної зброї, призначення та звільнення з посад вищого командування, залучення резервістів до виконання функцій військового формування, а також визначити порядок регулювання реалізації функції з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів.

Запропонованими змінами визначається, що до виконання функцій Національної гвардії України можуть залучатися резервісти Національної гвардії України під час проходження ними зборів.

Визначається, що організаційно Національна гвардія України складається з, серед іншого, танкових, артилерійських військових частин (підрозділів), військових частин (підрозділів) протиповітряної оборони, бойового забезпечення (радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерного забезпечення).

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Згідно із законом, організація і порядок несення військової служби з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів, а також права та обов’язки військовослужбовців, які залучаються для несення такої служби, визначаються відповідним статутом, що затверджується Верховною Радою України.

Порядок взяття та зняття (передачі) з охорони Національної гвардії України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, а також спеціальних вантажів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Встановлюється, що загальна штатна чисельність Національної гвардії України не перевищує 60 000 осіб, у тому числі 52 000 військовослужбовців. У випадку необхідності чисельність Національної гвардії України може бути збільшена відповідним законом.

Крім того, визначається, що командувач Національної гвардії України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ України. Попередньою ж редакцією визначено, що командувач Національної гвардії України призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України.

Перший заступник та заступники командувача Національної гвардії України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ України (раніше частина про міністра МВС була відсутня).

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Також вносяться деякі зміни до статті, яка стосується застосування вогнепальної зброї. Так, військовослужбовці Національної гвардії України як крайній захід мають право особисто або у складі підрозділу застосовувати вогнепальну зброю для, зокрема, захисту громадян від нападу, що загрожує їхньому життю і здоров’ю, а також звільнення заручників; відбиття нападу на особовий склад Національної гвардії України або членів їхніх сімей, якщо їхньому життю або здоров’ю загрожує небезпека; відбиття нападу на об’єкти Національної гвардії України, а також на об’єкти, що охороняються Національною гвардією України, житлові приміщення, приміщення державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також звільнення їх у випадку захоплення; затримання особи, яка чинить збройний опір, особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю військовослужбовця Нацгвардії.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Раді зареєстровано законопроект про виведення Нацгвардії з підпорядкування МВС.