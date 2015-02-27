Суд переніс розгляд справи Попова на 13 березня

Як передає кореспондент УНІАН, головуюча суддя відклала судове засідання у зв'язку з тим, що суд не має інформації про належне повідомлення про сьогоднішнє засідання тих потерпілих, які сьогодні не з'явилися.

Засідання розпочнеться о 10.00.

Перед цим суд задовольнив клопотання захисників потерпілих у справі про відвід прокурора Миколи Наливайка.

Колегія суддів визнала вагомими аргументи потерпілих та їхніх захисників щодо того, що Наливайко не може представляти державне обвинувачення у провадженні проти Попова, оскільки раніше він був прокурором в іншій кримінальній справі керівників столичної міліції Валерія Коряка, Петра Федчука та Олега Мариненка, до того, як справа Попова була виділена в окреме провадження.

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Крім того, сторона обвинувачення виступила проти фото - та відеофіксації судового процесу над Поповим. Водночас обвинувачуваний і потерпілі не заперечували проти відео - та фотозйомки. Колегія суддів, розглянувши клопотання засобів масової інформації, прийняла рішення дозволити фото - і відеофіксацію попереднього судового засідання.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-голова КМДА Попов визнав, що саме він наказав встановити ялинку на Майдані під час протестів.

Також повідомлялося, що Генеральна прокуратура 13 лютого заявила про передачу до суду обвинувального акта у кримінальному провадженні, відкритому щодо колишнього голови КМДА Попова.

Попов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, досудове розслідування встановило, що в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, тодішнім начальником ГУМВС України в Києві Валерієм Коряком та іншими на той час високопоставленими посадовими особами, дав вказівку завезти на Майдан Незалежності в Києві комунальну техніку для встановлення новорічної ялинки. Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників. Внаслідок цих протиправних дій понад 80 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.