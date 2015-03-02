Рада залишила співробітників органів доходів і зборів без пенсій до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішенні проголосували 292 із 323 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено не виплачувати пенсії посадовим особам, які працюють в органах доходів і зборів.

Дія даного закону розповсюджується на період з 1 квітня до 31 грудня включно 2015 року.

Також ВР ухвалила проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо посадових осіб контролюючих органів) (реєстраційний №2210).

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За дане рішення проголосували 285 із 320 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено не виплачувати пенсії посадовим особам контролюючих органів у період роботи у цих органах.