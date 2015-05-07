Пайєтт заявляє про ознаки підготовки бойовиків до наступу

Про це він сказав в інтерв'ю в ефірі програми «Донбас.Реалії» на Радіо Свобода.

Дипломат відповів на запитання, чи очікується, на його думку, новий виток збройного протистояння на Донбасі.

«Я дуже сподіваюся, що цього не буде. Втім, ми бачимо певні ознаки того, що російські сепаратисти готуються відновити воєнне протистояння. Ми знаємо, що Росія проводить інтенсивні навчання так званої армії «Новоросії». Також вона підвела свої ракети «земля-повітря» дуже близько до лінії розмежування на українській території», - наголосив Пайєтт.

Читайте такожМіністр оборони США підтвердив високу ймовірність підготовки Росією нового наступу

За словами посла, один з ватажків бойовиків Олександр Захарченко дуже відверто заявляв, що прагне захопити весь Донбас. «Якщо це справді є його метою, то він забуває про домовленості, під якими підписався в лютому в Мінську», - вважає американський дипломат.

При цьому Пайєтт нагадав, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність усієї України. «Нині частина її території – частина Донеччини та Луганщини – окуповані. Населення Донбасу, яке не запрошувало російські війська втручатися, постійно живе в умовах негативних наслідків нав’язаної їм війни. Тому ми докладаємо усіх зусиль, щоб підтримати Мінський мирний процес та мирний план президента Петра Порошенка», - заявив він.