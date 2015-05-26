Російський опозиціонер Яшин пропонує зробити Крим спільним для України та Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Яшин у Києві під час презентації доповіді про військовий конфлікт на сході України «Путін. Війна».

На думку Яшина, щоб вирішити проблему Криму в міждержавних українсько-російських відносинах, необхідно, щоб у Росії змінився політичний режим.

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"Ми чудово розуміємо, що поки Путін перебуває при владі, Крим буде каменем спотикання в російсько-українських відносинах. Це факт. Поки Путін перебуває в Кремлі, поки Путін перебуває при владі, ми вирішити цю проблему не зможемо. Цю проблему доведеться вирішувати новій російській владі, яка так чи інакше прийде на зміну Путіну. Крим був приєднаний до Росії кримінальним шляхом. Фактично йшлося про окупацію", - сказав Яшин.

Разом із тим він звернув увагу, що в Криму було багато людей, які підтримували дії Путіна.

"Повністю ігнорувати позицію цих людей дуже небезпечно, це може призвести до кровопролиття", - вважає опозиціонер.

На його думку, головне в майбутніх переговорах між українською та російською владою полягає в тому, щоб, з одного боку, не допустити кровопролиття, а з іншого - щоб дійсно досягти компромісу.

"Я цілком допускаю, що одним із варіантів виходу з цієї кризи може бути створення такої території в Криму, на яку поширювався б суверенітет Росії й суверенітет України, якщо це буде влаштовувати наших українських друзів, і якщо це гарантує те, що кров не буде проливатися", - зазначив Яшин.

Він висловив упевненість, що, якщо цей варіант буде добре сприйнятий українським суспільством, тоді можливо буде переконати російське суспільство в прийнятності такого компромісу.

При цьому Яшин вважає дуже важливими умови, на яких вирішуватиметься кримське питання, але їх на сьогоднішній день не створено.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим.

16 березня при військовій і політичній підтримці РФ у Криму відбувся неконституційний референдум про самовизначення. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% із числа тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Західні країни не визнають права РФ на Крим і в зв'язку з цим ввели санкції проти російських чиновників, бізнесменів та юридичних осіб.