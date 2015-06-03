Рада надала ГПУ "карт-бланш" на проведення слідства щодо Клюєва - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після голосування за надання згоди ВР на притягнення Клюєва до кримінальної відповідальності.

“Звинувачення, які висунуті Клюєву, містять економічний характер і характер шахрайства між двома комерційними структурами. Без сумніву, якби прокуратура надала документи, в яких є докази безпосередньої участі Клюєва в цьому шахрайстві, було б набагато зрозуміліше. З іншого боку, це б дало змогу Клюєву вибудувати вже іншу систему захисту, вже юридичного захисту проти тих аргументів, які, на мій погляд, повинна мати прокуратура. Я не впевнений, що вона має”, - сказав Чумак.

За його словами, парламент ухвалив “серйозне політичне рішення, надавши карт-бланш прокуратурі на проведення досудового слідства стосовно Клюєва”.

“Якщо ця справа не буде доведена до суду і не буде завершена обвинувальним вироком, я думаю, що всі особи, причетні у прокуратурі до формування цього обвинувального пакета щодо Клюєва, повинні будуть понести дуже серйозну відповідальність”, - сказав Чумак.

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Він наголосив, що парламент взяв на себе сміливість підтримати прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, за надання згоди на притягнення Клюєва до кримінальної відповідальності проголосували 287 народних депутатів.

Перед голосуванням в.о. генерального прокурора Володимир Гузир заявив: «Докази свідчать про те, що в період 2007 року брати Клюєви, які володіли австрійською фірмою, шляхом обману і зловживаючи довірою, заволоділи акціями заводу - відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників». «Це відбулося у 2007 році. Потім під діяльність цієї структури були створені ряд фінансових оборудок, внаслідок чого ця структура виявилася неплатоспроможною, завод мається на увазі. Отримав 250 млн євро з державного банку у кредити, відсотки були погашені, а це близько 200 млн грн, із захищених статей бюджету, внаслідок маніпуляцій відповідними структурами Кабінету міністрів, а відомо тоді, що Андрій Петрович (Клюєв - УНІАН) був першим віце-прем'єром», - сказав Гузир. Таким чином, зазначив він, ідеться про 190 статтю Кримінального кодексу (шахрайство) і статтю 191 (заволодіння бюджетними коштами).