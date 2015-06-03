Політолог пояснив, чому Рада не дала згоду на затримання та арешт Мельничука

Верховна Рада не дала згоду на затримання та арешт позафракційного народного депутата Сергія Мельничука, оскільки більшість його колег взяли до уваги бойові заслуги колишнього командира батальйону «Айдар» і в них спрацював «інстинкт самозбереження».

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

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На думку політолога, сьогоднішні рішення ВР про зняття депутатської недоторканності та згода на притягнення до кримінальної відповідальності позафракційних народних депутатів Сергія Клюєва та Мельничука - «це закономірне та правильне рішення та іспит, який Верховна Рада та коаліція здали».

«По Клюєву був тиск громадської думки, дуже багато публікацій, звинувачень, і врешті-решт це підштовхнуло до відповідної дії Генеральної прокуратури та справа дійшла до Верховної Ради. Хоча був спротив, гальмували цей процес, однак все-таки депутатів дотиснули», - вважає Фесенко.

«По Мельничуку ситуація більш складна і більш драматична. Генпрокуратура наполягала навіть на арешті, але більшість депутатів взяли до уваги його бойові заслуги, проте я думаю, що в депутатів спрацьовував інстинкт депутатського самозбереження: якщо зараз дамо згоду на арешт, хто зна, може колись дійде справа і до мене. Тому було знайдене компромісне рішення: зняти депутатську недоторканність, але не йти далі», - сказав Фесенко.

Крім того, за інформацією політолога, готуються подання на зняття недоторканності ще з деяких позафракційних депутатів і членів коаліції.

«Питання в тому, чи встигнуть ці подання розглянути до завершення нинішньої парламентської сесії, але продовження буде обов’язково, тому що, на жаль, деякі депутати зловживали своїм статусом. Дехто скоїв злочини ще до отримання мандата, дехто - вже маючи мандат. Але так чи інакше необхідно продемонструвати, що закон єдиний для всіх, і це питання честі для коаліції та всього парламенту», - переконаний експерт.

«Щодо депутата Радикальної партії Ігоря Мосійчука є відповідна справа, і Генпрокуратура збирається зробити подання про зняття недоторканності. Є висока вірогідність, що будуть такі дії, інша річ – чи буде рішення парламенту. Також розглядається питання ще по деяких позафракційних депутатах», - сказав Фесенко.

Проте, на його думку, «більш складна ситуація буде восени, коли треба буде голосувати по відповідних змінах до Конституції про зняття депутатської недоторканності та обмеження такої недоторканності для суддів. Тут виникає питання: чи буде у Верховній Раді 300 голосів, оскільки навіть по Клюєву було лише 287 голосів, а по Мельничуку - ще менше. Це буде дуже серйозне питання для коаліції. Треба ретельно підготувати таке голосування і забезпечити дисципліну всередині коаліції, оскільки дуже важлива і показова конституційна зміна може бути провалена».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 червня, Верховна Рада позбавила Клюєва депутатської недоторканності та надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. За це рішення проголосували 287 із 322 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Також сьогодні Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт. За надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука проголосували 262 народних депутата із 313 зареєстрованих у сесійній залі.